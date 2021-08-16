“المركزي”: توزيع 144,5 مليون دينار من السيولة النقدية

نشر مصرف ليبيا المركزي بيانات توزيع السيولة النقدية على المصارف التجارية العاملة بالمنطقة الشرقية ومنطقة أوباري وغريان، بقيمة إجمالية 144,5 مليون دينار ليبي، عن شهر أغسطس الحالي.

جاءت البيانات، التي اطلعت “218” على نسخة منها، بقيم مالية متفاوتة، حيث تسلّمت مصارف المنطقة الشرقية قيمةً إجماليةً بلغت 70 مليون دينار، حيث وُزّعت 50 مليون دينار على مصرف التجاري الوطني بنغازي و20 مليون دينار على مصرف الوحدة .

فيما سجلت مصارف منطقة أوباري قيمةً إجمالية من مخصّصات السيولة النقدية بـ 24,5 مليون، وزعت عشرة ملايين منها لصالح مصرف التجاري الوطني وثمانية ملايين لمصرف الجمهورية و6,5 ملايين دينار لمصرف شمال أفريقيا.

أما مصارف غريان فقد بلغت القيمة الإجمالية المستلمة من جانبها، من المصرف المركزي 50 مليون دينار.

يأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه إدارة المصرف المركزي لحلّ مشكلة السيولة النقدية، ضمن خطة أعلن عنها محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، وسط حزمة من القرارات إلى جانب فتح المقاصة المصرفية، والعمل على تشكيل لجنة لتعديل سعر صرف الدينار مقابل الدولار .

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