الدبيبة يجتمع مع عددًا من مهجري المنطقة الشرقية للوقوف على احتياجاتهم وحلحلة المشاكل والصعوبات

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الاثنين، مع عدد من مهجري المنطقة الشرقية، وبحضور وزيري الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان “أحمد ابوخزام” والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة “عادل جمعة” وأمين عام مجلس الوزراء ” علي شلاك* وعدد من المختصين بإدارات مجلس الوزراء .

تناول الاجتماع مناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجههم، وكذلك أعطى رئيس الحكومة تعليماته لوزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان لتتم معالجة هذه الصعوبات بالإضافة إلى ما يتعلق بالمرتبات المتوقفة لهذه الشريحة.

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