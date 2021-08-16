خاص..مصدر بالرقابة يؤكد قيام “الشنطي” بطلب تزكية من مدراء فرع الهيئة للبقاء في منصبه

كشف مصدر بهيئة الرقابة الإدارية بتصريح خاص لصدى الاقتصادية عن مستجدات القضية ما بين رئيس هيئة الرقابة بطرابلس سليمان الشنطي ورئيس الهيئة بطرابلس عبد الله قادر بوه.

حيث أكد أنه بعد انعدام صفة رئيس الهيئة بطرابلس سليمان الشنطي قانونياً بحكم المحكمة وإعلان إدارة القضايا له بتسليم مابعدتها من أختام ومستندات ومقر رئاسة هيئة الرقابة الادارية إلى الممثل القانوني لها عبدالله قادربوه طالب من بعض مدراء فروع ومدراء الإدارات بتزكيته للبقاء في كرسيه متحججاً بدعم رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري“.

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