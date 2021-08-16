المنقوش تناقش مع السفير المصري لدى ليبيا ملف العمالة المصرية وإعادة افتتاح السفارة بطرابلس وبنغازي

اجتمع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي “نجلاء المنقوش” اليوم الإثنين، مع سفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيا “محمد ثروت سليم” .

تناول الاجتماع مناقشة الآفاق المشتركة للتعاون بين البلدين ، وكذلك سبل تطويرها لتشمل كافة المجالات وفي مقدمتها الصحة والتعاون القضائي والاقتصادي ، بالإضافة إلى جانب تنظيم تواجد العمالة المصرية بليبيا وتقنين وضعهم من خلال الربط الإلكتروني للمنظومات المتعلقة بالعمالة.

ومن جهته كشف السفير عن قرب تجهيز مقري السفارة والقنصلية المصرية بطرابلس، وكذلك إعادة افتتاحهما لتقديم خدماتهم ، مشيرا إلى الترتيب لتجهيز مبنى القنصلية في بنغازي.

ومن جهة أخرى أعربت الوزيرة عن امتنانها للشقيقة مصر ، وكذلك لتضامنها مع الشعب الليبي في التصدي لجائحة كورونا ،في إشارة إلى كميات الأكسجين التي أرسلتها مؤخرا إلى ليبيا.

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