ندوة هامة بعنوان “دور المصارف في تحقيق عجلة الاقتصاد الوطني” ستنطلق اليوم..تعرف على تفاصيلها

دعا مكتب وزير الاقتصاد والتجارة عدداً من المسؤولين إلى اجتماع سيتم عقده اليوم بمقر الإذاعة بطرابلس “طريق الشط” مع إشارته لحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية لندوة دور المصارف في تحقيق عجلة الاقتصاد الوطني .

حيث ستقام اليوم ندوة دور المصارف في تحقيق عجلة الاقتصاد بمشاركة وزير التخطيط ورئيس سوق المال الليبي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة ووكيل وزارة الاقتصاد وسيقدمون رؤية الحكومة خلال الجلسة الأولى .

أما الجلسة الثانية ستتضمن دور المصارف والمؤسسات الاستثمارية وسيتم تقديمها من قبل مدير إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي ومدير إدارة الرقابة والنقد بمصرف ليبيا المركزي .

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