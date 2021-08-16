صنع الله يجتمع مع شركة الجوف للتقنية النفطية لمناقشة العراقيل والتحديات التي تواجهها

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الاثنين 16 أغسطس 2021، مع رئيس لجنة إدارة شركة الجوف للتقنية النفطية مجدي إمساعد، وبرفقته عضو لجنة الإدارة للتسويق والشؤون الفنية فتحي خليفة، وعضو لجنة الإدارة للعمليات سليمان اجبيل، وعضو لجنة الإدارة للمالية خالد الدينالي، وعضو لجنة الإدارة للتصنيع والمواد أحمد العرفى، وبحضور مدير عام الشؤون المالية بالعيد سالم.

كما استعرض “إمساعد” الوضع العام للشركة، مؤكداً بأنها حققت إيرادات ممتازة من خلال اعتماد التسعيرة الجديدة، حيث وصل إجمالي الإيرادات خلال النصف الأول من السنة ال 69 مليون، ومتوقع أن تصل بنهاية هذا العام إلى 140 مليون، وهذا يعد رقماً قياسياً جديد في تاريخ الشركة، حيث أن أعلى إيراد لها كان 57 مليون في عام 2009 .

كما ناقش الاجتماع العراقيل والتحديات التي تواجه الشركة وتأثيرها على سير العمل، في ظل تأخر الميزانيات، حيث تم التأكيد على السعي المتواصل لإزالة كل الصعاب، من أجل ضمان استمرار الإنتاج النفطي.

و اطلع صنع الله، على آخر مستجدات مشروع أنشاء مصنع النتروجين، وأشار مجدي جبريل إلى أن الفضل في هذا المشروع يعود للمؤسسة الوطنية للنفط، وأن الشركة تعمل مع شريكها في هذا المشروع على تطوير المصنع وإنتاج الأوكسجين لكي يتم توزيعه على المستشفيات مجانًا .

وفي الختام أشار صنع الله إلى أن شركة الجوف تعد صرحًا عظيمًا حيث أن خرجيها يعملون في الشركات الأخرى، وأن المؤسسة استثمرت من خلالها كثيرًا.

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