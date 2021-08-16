وزارة الاقتصاد والتجارة تحظر تصدير الخردة

طرابلس 16 أغسطس 2021 (وال)- أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج، قرارًا بشأن حظر تصدير خردة.

هذا وتضمن القرار رقم ( 300) لسنة 2021؛ حظر تصدير مادة الخردة بمختلف أشكالها وأنواعها؛ وفق الجدول المبين بالمادة الأولى من القرار المشار إليه.

ونص القرار في مادته الثانية؛ على إلغاء قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (90) لسنة 2021 م؛ بشأن تقرير حكم بالقرار (407) لسنة 2019، بشأن تمديد السماح بتصدير سلعة. (وال) ر ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال