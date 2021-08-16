اقتصاد

وزارة الاقتصاد والتجارة تحظر تصدير الخردة

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 16 أغسطس 2021 (وال)- أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج، قرارًا بشأن حظر تصدير خردة.

هذا وتضمن القرار رقم ( 300) لسنة 2021؛ حظر تصدير مادة الخردة بمختلف أشكالها وأنواعها؛ وفق الجدول المبين بالمادة الأولى من القرار المشار إليه.

ونص القرار في مادته الثانية؛ على إلغاء قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (90) لسنة 2021 م؛ بشأن تقرير حكم بالقرار (407) لسنة 2019، بشأن تمديد السماح بتصدير سلعة. (وال) ر ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك