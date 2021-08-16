رئيس  ديوان  السياحية بالمنطقة يبحث الترتيبات الخاصة بتفعيل السياحة العلاجية بالجغبوب

الجغبوب 16أغسطس 2021 (وال)- بحث رئيس ديوان السياحية والصناعات التقليدية بحكومة الوحدة سامي السعيطى، مع المجلس البلدي الجغبوب؛ سُبل تفعيل السياحة العلاجية بمنطقة الجغبوب؛ كإحدى الفُرص المتاحة في الوقت الراهن.

هذا ويأتي ذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة السياحة والصناعات التقليدية نحو تنويع وتنشيط السياحة المختلفة، بما يُساهم في دفع وتنشيط الحركة السياحية المحلية .

كما تم الاتفاق في الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس البلدي الجغبوب، على إقامة مهرجان للسياحة العلاجية والصحراوية بمنطقة الجغبوب، لما تحتوى الجغبوب من معالم سياحية. (وال) أ ف/ ر ت

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