“وزير التعليم العالي” يتساءل: هل لدينا بنوك بالإمكان أن تؤثر في عجلة الاقتصاد..ويقول: هذا الكلام لا علاقة له بمصرف ليبيا المركزي

تساءل وزير التعليم العالي والبحث العلمي “عمران القيب” خلال ندوة دور المصارف والمؤسسات الاستثمارية في تحريك عجلة الاقتصاد : هل لدينا مصارف في ليبيا بالمعنى المؤسسة ، هل لدينا بنوك بالإمكان أن تؤثر في عجلة الاقتصاد مارأيكم إن وجدنا في هذه البنوك هي سبب في إيقاف هذه العجلة !

وتابع بالقول: هذا الكلام لا علاقة له بمصرف ليبيا المركزي ولكن حقيقة إنها فرصة لطرح هذه الأسئلة ، المؤسسة البنكية في ليبيا لازال مبكر أن نطلب منها المساهمة في الاقتصاد لأنها لم تنهض بذاتها ويبدو لي من الأنظمة المتواضعة جداً في دوراتها المستندية وتأذية عملها إذا كانت هي مترهلة فكيف نطلب منها أن تساهم في الاقتصاد .

وأفاد بالقول: أقترح على الزملاء بإختيار لجنة نهاية الندوة من الخبراء لتطرح عليها بعض قضايا والملفات .

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