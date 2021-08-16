الحكومة تحث لجنة المرتبات على إنجاز عملها خلال 60 يوماً

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية مع اللجنة المكلفة بإعداد جدول المرتبات الموحدة، لموظفي القطاع العام.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة أن تنهي اللجنة عملها خلال 60 يوماً، وأن تراعي في عملها التدفقات المالية المتاحة للباب الأول للميزانية العامة للدولة، بحيث يعرض على مجلس الوزراء للاعتماد وإحالته لمجلس النواب لإقراره.

وكانت قطاعات مختلفة في الدولة قد دخلت في سلسلة إضرابات واعتصامات؛ احتجاجاً على غياب العدالة والتفاوت الكبير في مرتبات القطاع العام، الأمر الذي دفع مجلس الوزراء لتشكيل لجنة إعداد جدول المرتبات.

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