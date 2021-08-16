مع التفاصيل..محافظ المركزي يرد على تساؤلات وزير التعليم العالي ..ويقول: نحن مستعدين للمساهمة وبجدية في تفعيل عجلة الاقتصاد

رد محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” على تساءل وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول قوله: هل لدينا مصارف في ليبيا بالمعنى المؤسسة ، هل لدينا بنوك بالإمكان أن تؤثر في عجلة الاقتصاد مارأيكم إن وجدنا في هذه البنوك هي سبب في إيقاف هذه العجلة !

حيث رد الكبير بالقول: ما حل بقطاع المصرفي هو ذاته ما حل بقطاع التعليم والصحة والخدمات وهذه منظومة متهالكة ورثناها من عشرات السنين نحن هنا والقطاع المصرفي مستعد للمساهمة وبكل جدية في تفعيل عجلة الاقتصاد نحن جاديين في تحريك عجلة الاقتصاد لا نلوم القطاع نقول القطاع معطل ولم يعمل شيء .

وأفاد: أولاً نحن في العشر سنوات أول لقاء يتم مناقشة الجانب الاقتصادي مع وجود حكومة مصرف مركزي قطاع مصرفي رجال أعمال ووزراء .

وتابع بالقول: فعلاً لا يوجد تنسيق ما بين السياسة المالية والتجارية والمالية ولم يحدث وإن جلسنا السنوات السابقة والوضع إختلف الأن وهذه هي النظرة الايجابية ونستبشر بأننا تغيرنا وبمرحلة التغيير ولكن مرحلة التغير ليست ببساطة نحتاج أن نضع البنية التحتية الصحيحة لننطلق “صح” وربما نأخذ مجموعة مشاريع نضعها في المحك العملي نجرب نأخذ مجموعة مشاريع على جميع المستويات ونضعها ونأخذ مجموعة مشاريع التي برؤية الحكومة لابد من خلق تنمية مكانية ببعض المدن سواء في الجنوب ، شرق، غرب ، وسط لابد أن نأخذ تجربة لا أن نتكلم كلام عام .

وأفاد بالقول: لا بد أن تحدد لنا مشاريع لندخل للمحك العملي ونحن كمصرف مركزي والقطاع المصرفي والقطاع المالي كذلك أنا سعيد بهذا اللقاء بهذا العصف الذهني ولابد أن نضع أننا معتمدين على مصدر واحد وهو النفط وهو سلعة النابضة وبعد عشرة سنوات لا تجد من يشتريها واليوم يجب أن نعمل ليلاً نهاراً لعمل مصادر أخرى لتعدد الدخل الليبي ولدينا المجال ونعمل أشياء بالشكل الصحيح والطريقة الصحيحة

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