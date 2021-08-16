صنع الله يجتمع مع شركة مبروك للعمليات النفطية لمناقشة النتائج الأولية لمشروع إعادة تأهيل حقل مبروك

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الإثنين، اجتماعاً مع رئيس لجنة إدارة المشغل لشركة مبروك للعمليات النفطية عبد الباسط الرفاعي، ومدير مشروع إعادة تأهيل حقل مبروك المكلف مصباح أبو الخير.

تم خلال الاجتماع عرض النشاط العام للشركة والنتائج الأولية لمشروع إعادة تأهيل حقل مبروك الذي تعرض لهجمات إرهابية عام 2015.

وبدوره استعرض الرفاعي أخر ما تم الوصول إليه في مراحل تنفيذ مشروع تطوير وصيانة حقل مبروك حيث أكد أن العمل على إعادة تأهيل حقل مبروك تم تقسيمه إلى ثلاثة مشاريع، أولهم مشروع ” الإنتاج المبكر” والمشروع الثاني ” إعادة تأهيل المعدات القائمة” أما المشروع الثالث فهو ” الطاقة الكهربائية”، مؤكدًا بأن حفارات الصيانة ستدخل الحقل في ديسمبر هذا العام لتحقيق المستهدفات لعدد 22 بئر، مشيراً إلى أن الوضع الأمني ممتاز، وأكد بأن أول إنتاج مبكر سيكون في شهر أكتوبر من عام 2022 .

كما أكد الرفاعي على أن الخط النفطي من إجدابيا إلى السرير والخط الثاني من البريقة إلى الواحة يحوي طرق معبدة، والسيطرة الأمنية عليهما عالية جدًا على خلاف الخط الثالث وهو الطريق الرابط بين رأس لانوف وزلة حيث لاتوجد طرق معبدة تربط بينهم مما جعل الطريق غير آمنة .

وفي الختام أشار صنع الله إلى أن المؤسسة تتابع كل هذه المشاريع ولن تتوانى عن تقديم كل التسهيلات لإنجازها في أوقاتها، لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الدخل القومي .

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