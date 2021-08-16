بلدية يفرن تستلم موقع لحفر بئر مياه

قامت المؤسسة الوطنية للنفط وبدعم من شركة ريبسول الإسبانية وبإشراف شركة اكاكوس للعمليات النفطية، بتسليم موقع لحفر بئر مياه لصالح بلدية يفرن، وتأتي هذه الخطوة لحل مختنق نقص المياه في المناطق المجاورة للعمليات النفطية.

كما سيتم بناء خزان تجميع المياه بسعة 300 متر مكعب بمنطقة حفر البئر الجديدة مع توريد الأنابيب اللازمة لربطه بخزانات المدينة.

والجدير بالذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط تقوم حالياً بدعم عدة مشاريع داخل بلدية يفرن، منها مشروع ربط آبار “عومر ” وصيانة خزانات المياه القائمة واستكمال بناء خزان علوي.

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