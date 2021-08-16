عون لـ”بلومبيرغ”: مستقبل إنتاج نفط ليبيا رهن الميزانية

أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون في مقابلة مع موقع بلومبيرغ، أن ليبيا ستكافح للحفاظ على إنتاجها الخام الحالي، خاصة إذا لم تتغلب السلطة التنفيذية الحالية على الخلافات القائمة، والتي تعرقل تمرير أول ميزانية موحدة منذ حوالي سبع سنوات للدولة العضو في أوبك.

وذكر الوزير عون أن ليبيا تُنتج حوالي 1.3 مليون برميل يوميًا، والهدف الحالي هو الوصول إلى 1.5 مليون بحلول نهاية عام 2021. لكنه أكد أن ذلك يعتمد على موافقة البرلمان على التعديلات المقترحة على خطة الإنفاق لعام 2021، والتي يستمر الخلاف عليها منذ 4 أشهر.

وأضاف عون أن وزارته طلبت سبعة مليارات دينار (1.5 مليار دولار) لمشاريع استثمارية من أجل تطوير القطاع النفطي، لكن ما تم تخصيصه في مشروع الميزانية كان 3 مليارات دينار فقط. وأكد الوزير أن المؤسسة الوطنية للنفط التي تديرها الدولة تحتاج إلى مزيد من الأموال لإصلاح البنية التحتية القديمة.

وختم الوزير بقوله إن ليبيا تدرس عروضاً قدّمتها شركات أجنبية للاستثمار في مشروعات متعلقة بالتكرير، ومن بين الشركات العاملة في البلاد توتال إنيرجي إس إي الفرنسية وإيني إس بي إيه الإيطالية، وريبسول إس إيه الإسبانية.

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