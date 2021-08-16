مصلحة المطارات تناقش الطلبات المقدمة لها من قبل شركات النقل الجوي

عقدت مصلحة المطارات اليوم الإثنين اجتماع ضم رئيس وأعضاء لجنة منح أذونات التشغيل بالمطارات، وذلك لإستعراض أعمال اللجنة، ومناقشة آخر مستجداتها والنظر في الطلبات المقدمة للمصلحة من قبل شركات النقل الجوي والمناولة والتموين وشركات خدمات الطيران الأخرى الراغبة في الحصول على إذنونات للتشغيل بالمطارات وفق اختصاصها وتجديد صلاحيات الأذونات الممنوحة لها وفق تقارير زيارات التقييم التي تمت لتلك الشركات مؤخراً.

وتم خلال الاجتماع أيضاً حصر كافة الشركات المتأخرة في استيفاء إجراءات ومتطلبات الحصول على إذن التشغيل وتحديد مواعيد لزيارة الشركات المستوفية مستنداتها.

بالإضافة إلى دراسة إمكانية إضافة بعض التعديلات على النماذج المعدة والمعتمدة سابقاً لتقييم الشركات وتحديد امكانياتها والتأكد من قدراتها وإلتزامها بتطبيق معايير السلامة والأمن المطلوبة بالمطارات قبل منحها الإذن المطلوب.

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