منصة إلكترونية بتمويل أمريكي لدعم قطاع الأعمال في ليبيا

أطلق مجلس الأعمال الليبي LBCالمنصة الرقمية الخاصة به للأعمال تحت اسم “المنصة”.

وذكر المجلس عبر موقعه على الإنترنت أن هذه المنصة قد تم إنشاؤها من خلال منحة أمريكية تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كجزء من إدارة الأموال العامة داخل ليبيا.

وتهدف “المنصة” إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز الشراكة بينه وبين القطاع العام وتوفير بيئة عمل جاذبة للمستثمرين.

وتتوفر المنصة باللغتين العربية والإنكليزية وستتضمن كافة القرارات والتحديثات والقوانين الاقتصادية والعروض التجارية والمزايدات وعروض الاستثمار.

كما ستوفر المنصة الدعم لقطاع ريادة الأعمال المسجل في حاضنات الأعمال داخل ليبيا، من خلال تسويق مشاريعهم بين الأعضاء المنتسبين أو مؤسسات التمويل التي قد تكون مهتمة بدعم هذه المشاريع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية