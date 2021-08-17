العقود الآجلة للنفط تسجل انخفاضا خلال الدورة الآسيوية

أخبار ليبيا24

انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام خلال الدورة الآسيوية، اليوم الثلاثاء، مسجلة ارتدادها للجلسة الرابعة على التوالي من الأعلى لها منذ السادس أغسطس الجاري.

وتراجعت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم أكتوبر المقبل 0.22 بالمائة لتتداول عند 69.50 دولارا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 69.65 دولارا للبرميل.

وكانت العقود اختتمت تداولات الأمس عند 69.51 دولارا للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.09 بالمائة إلى 92.70 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 92.62.

كما انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم سبتمبر القادم 0.18 بالمائة لتتداول عند مستويات 67.31 دولارا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 67.43 دولارا للبرميل.

وكانت قد اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 67.29 دولارا للبرميل.