124 مليون دينار من المركزي إلى مصارف بنغازي وغريان وأوباري

تلقت مصارف مدن غريان وبنغازي وأوباري سيولة من المصرف المركزي يبلغ إجماليها 124 مليون دينار.

وأوضح المركزي في حسابه الرسمي بفيسبوك أن المصارف التجارية في بنغازي تلقت خلال شهر أغسطس 70 مليون دينار موزعة على المصرف التجاري الوطني والوحدة بنغازي بنحو 50 مليون للأول وعشرين للآخر.

وجاء عن المركزي أيضا تلقي مصرف إصدار غريان خلال شهر أغسطس نحو 50 مليون دينار في حين تلقت أوباري في الشهر نفسه 24 مليون دينار.

وفصل المصرف المركزي إجمالي السيولة لدى مصارف أوباري بين 10 ملايين للتجاري الوطني و8 ملايين للجمهورية و6.5 مليون لشمال إفريقيا.

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