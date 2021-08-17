اقتصاد

“الدبيبة” يطلع على خطة إعادة إعمار بنغازي ودرنة

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء الاثنين بمكتبه، مدير صندوق إعمار بنغازي ودرنة، علي عبدالحفيظ ابحيري، بحضور وزير المواصلات محمد الشهوبي.

وعرض مدير الصندوق خطة العمل التي سيعمل وفقها، وكذلك المخصصات المالية اللازمة للعمل، والتي اعتمدها “الدبيبة”، وأذن له بمباشرة العمل، مشددًا على ضرورة سرعة الإنجاز.

يُذكر أن مجلس الوزراء قد أنشأ بقراره رقم 45 لسنة 2021 هذا الصندوق، وخصّص له مبلغ 1,5 مليار دينار ليبي، لإعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحروب وإزالة آثارها بمدينتي بنغازي ودرنة؛ بما يحقق الأهداف التنموية ويعالج الأضرار بالمباني والبنى التحتية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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