الدبيبة يؤكد على ضرورة البدء الفعلي في المشاريع التقنية اللازمة للدولة

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء، بتفعيل عدد من المشروعات المنفذة من قبل الهيئة العامة للمعلومات وذلك بحضور وزيري الدولة للاتصال والشؤون السياسية والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه وأمين مجلس التخطيط الوطني وعدد من المهتمين بهذا المجال.

كما أكد الدبيبة على ضرورة البدء الفعلي في المشاريع التقنية اللازمة للدولة مثل هذه المشاريع وكذلك ضرورة تحديث القانون رقم 4 لسنة 1993 المنظم لقطاع المعلومات وأصدر تعليماته للعمل على تقديم مقترح قانون جديد.

وبدوره أوضح رئيس هيئة المعلومات عبدالباسط الباعور أن الهيئة ستبدأ فعليًا في تفعيل مشروع التقرير الوطني السادس للتنمية البشرية وكذلك مشروع البنية التحتية الوطنية للبيانات المكانية والذي توقف العمل بها منذ العام 2009م ويعتبر من المشاريع الوطنية اللازمة لكل دولة.

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