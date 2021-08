أسعار النفط تتراجع بفعل المخاوف من إصابات كورونا

تراجعت أسعار النفط اليوم متخلية عن مكاسب مبكرة إذ رجحت كفة المخاوف من تباطؤ الطلب على الخام في ظل تنامي الإصابات بسلالة دلتا أمام توقعات بألا يعزز كبار منتجي النفط الإمدادات قريبا، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”ز

ونزل خام “برنت” بنسبة 0.7 بالمئة إلى 69 دولارا للبرميل، بحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش، بعدما بلغ 69.77 دولار في وقت سابق من الجلسة، وفقد خام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي 0.8 بالمئة إلى 66.77 دولار للبرميل بعدما سجل 67.66 دولار في وقت سابق.

ومن المقرر أن تمدد اليابان حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو ومناطق أخرى حتى 12 سبتمبر 2021 والتوسع في القيود إلى سبع مناطق أخرى بينما توقعت السلطات في أستراليا اليوم زيادة كبيرة في الإصابات في سيدني رغم الإغلاق الطويل.

وأمس الاثنين، نزل “برنت” 1.5 بالمئة والخام الأمريكي 1.7 بالمئة.

وتعافت الأسعار في التعاملات المبكرة في آسيا بعدما قالت أربعة مصادر إن مجموعة “أوبك+”، وتضم دول أعضاء بمنظمة “أوبك” وحلفاء منهم روسيا، يعتقدون بأن أسواق النفط ليست بحاجة لضخ مزيد من النفط خلافا للذي يخططون لضخه في الأشهر المقبلة.

وحثت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المجموعة الأسبوع الماضي، على زيادة إنتاج النفط لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين الذي تراه تهديدا لتعافي الاقتصاد العالمي.

يُشار إلى أن أوبك بلس “أوبك+” هو اتفاق يضم 23 دولة مصدرة للنفط منها 13 دولة عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”.

وجرى التوصل لهذا الاتفاق في نوفمبر 2016 بهدف خفض إنتاج البترول لتحسين أسعار النفط في الأسواق.

