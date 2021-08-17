“الاقتصاد” تتابع تنقيذ منع “مادة” ضارة بالخبز

أفادت وزارة الاقتصاد بعقد اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة تنفيذ قرار وزيرها محمد الحويج بشأن حظر استيراد ومنع استخدام مادة “برومات” البوتاسيوم المستعملة في الخبز.

وقالت الوزارة في حسابها الرسمي الثلاثاء، إن اللجنة بحثت وضع آلية عملها في تنفيذ مهامها وإنجاز أعمالها وفق قرار تكليفها المتعلق بمنع استعمال هذه المادة (المصنفة على أنها ضارة).

وتناولت اللجنة آلية العمل على سحب عينات من الدقيق المصنع محلياً والمورد وتحليلها للتأكد من عدم وجود مادة برومات البوتاسيوم بها أو أي مادة ضارة بالصحة العامة.

كما تطرقت إلى الشروع في تشكيل لجان فرعية تتولى تنفيذ المهام بالمنطقة الشرقية والجنوبية وإجراء مسح شامل لكل أنواع المحسنات المستخدمة والموجودة بالسوق الليبي لصناعة الخبز وإجراء التحاليل اللازمة عليها.

هذا وقرر وزير الاقتصاد والتجارة المدة الماضية تشكيل لجنة فنية بالخصوص يرأسها قسم حماية المستهلك بالوزارة وعضوية المكتب القانوني والنقابة العامة للمخابز والمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية وإدارة الجودة بوزارة الصناعة والمعادن وجهاز الحرس البلدي.

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