اللجنة الفنية بالاقتصاد والتجارة تناقش سبل تنفيذ مهامها بمتابعة منع استعمال مادة برومات البوتاسيوم

قامت اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة تنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 258 لسنة 2021 م بشأن حظر استيراد ومنع استخدام مادة برومات البوتاسيوم بعقد اجتماعها الأول يوم أمس الاثنين ،وذلك لوضع ألية عملها في تنفيذ مهامها وإنجاز أعمالها وفق قرار تكليفها.

كما ناقشت اللجنة سُبل تنفيذ مهامها بمتابعة منع استعمال مادة برومات البوتاسيوم في صناعة رغيف الخبز والعمل على سحب عينات من الدقيق المصنع محلياً والمورد وتحليلها للتأكد من عدم وجود مادة برومات البوتاسيوم بها أو أي مادة ضارة بالصحة العامة والبدء في تشكيل لجان فرعية تتولى تنفيذ المهام بالمنطقة الشرقية والجنوبية وإجراء مسح شامل لكل أنواع المحسنات المستخدمة والموجودة بالسوق الليبي لصناعة الخبز وإجراء التحاليل اللازمة عليها.

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