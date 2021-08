أسعار الذهب العالمية تُواصل الارتفاع بسبب القلق من كورونا

بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، اليوم الثلاثاء، إذ أدى ارتفاع الإصابات بالسلالة “دلتا” المتحورة من فيروس كورونا المستجد لإثارة قلق بشأن تأثيرها على وتيرة التعافي الاقتصادي، مما قاد المستثمرين صوب أصول الملاذ الآمن، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1791.55 دولار للأوقية، بحلول الساعة 0655 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ ذروة منذ السادس من أغسطس عند 1792.83 دولار، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1793 دولارا.

