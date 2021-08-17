بلومبيرغ: عون يحذر من أن غياب الميزانية بسبب الخلافات في البرلمان يهدد النفط في البلاد

حذر وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون ، من أن غياب الميزانية بسبب الخلافات في البرلمان يهدد إنتاج البلاد من النفط.

وقال عون في مقابلة مع وكالة بلومبرج الأمريكية إن بلاده ستكافح للحفاظ على إنتاجها الحالي من النفط الخام إذا لم يتغلب النواب على خلاف طويل ويمرروا أول ميزانية منذ سبع سنوات .

حيث يقدر إنتاج ليبيا النفطي بنحو 1.3 مليون برميل يوميا وتهدف السلطات إلى رفعه إلى 1.5 مليون بحلول نهاية العام بحسب الوزير.

وأضاف عون إن الموقف مرهون بالموافقة النهائية من مجلس النواب الموحد على تعديلات موازنة 2021 ، مضيفا انه في حال عدم الموافقة على الموازنة سنواجه صعوبات كبيرة في الحفاظ على معدلات انتاج النفط وفقا للوكالة.

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