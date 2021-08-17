مصرف الوحدة يعيد استقبال طلبات النقد الأجنبي

قال أحمد التركي مدير ادارة التسويق والمتحدث باسم مصرف الوحدة في تصريح خاص لقناة 218 بأن الإدارة العامة وجهت كافة الفروع في عموم ليبيا بإعادة استقبال معاملات طلب النقد الأجنبي عن طريق مخصصات الأغراض الشخصية بقيمة 10 آلاف دولار اعتبارا من يوم غدٍ الأربعاء.

التركي أوضح بأن أدرة المصرف ستتيح لعملائها إمكانية تمام إجراءات الحصول على النقد الأجنبي بالخصم من حساباتهم لمن يملكون القيمة الكافية لتغطية الحركة المصرفية بالإضافة إلى الآلية السابقة للقيام وهي القيام بعمليات الإيداع النقدي لتغطية الطلب.

وأضاف التركي بأن عدد العملاء لدى المصرف يفوق المليوني شخص فيما يبلغ عدد الحسابات المتحركة نحو 1.3مليون حساب.

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