المنقوش تناقش مع السفير المالطي تسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبين

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش صباح اليوم الثلاثاء سفير جمهورية مالطا المعتمد لدى ليبيا السيد تشارلز صليبا بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس.

تم خلال اللقاء بحث تسهيل منح التأشيرات للمواطنين الليبيين الراغبين في زيارة مالطا ، بالإضافة إلى أهمية الإسراع بفتح المجال الجوي بين البلدين من خلال تبادل رحلات الطيران .

كما أشارت المنقوش إلى أن هناك تواصل مستمر مع وزير الخارجية المالطي ، لتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة التعاون في مختلف المجالات باعتبار مالطا شريك اقتصادي مهم لليبيا .

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