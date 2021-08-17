متابعة تنفيذ قرار وزير الاقتصاد بشأن حظر استيراد واستخدام مادة “برومات البوتاسيوم”

بنغازي 17 أغسطس 2021 (وال)- عقدت اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة تنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (258) لسنة 2021 م؛ بشأن حظر استيراد ومنع استخدام مادة “برومات البوتاسيوم”، اجتماعها الأول بمقر الوزارة؛ لوضع آلية عملها في تنفيذ مهامها وانجاز أعمالها وفق قرار تكليفها.

هذا وتم خلال الاجتماع؛ مناقشة سُبل تنفيذ مهامها بمتابعة منع استعمال مادة “برومات البوتاسيوم” في صناعة رغيف الخبز، والعمل على سحب عينات من الدقيق المصنع محليًا والمورد، وتحليلها للتأكد من عدم وجود مادة برومات البوتاسيوم بها أو أي مادة ضارة بالصحة العامة، والبدء في تشكيل لجان فرعية؛ تتولى تنفيذ المهام بالمنطقة الشرقية والجنوبية، وإجراء مسح شامل لكل أنواع المحسنات المستخدمة، والموجودة بالسوق الليبي لصناعة الخبز وإجراء التحاليل اللازمة عليها.

يُشار إلى أن وزير الاقتصاد والتجارة كان قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة فنية برئاسة قسم حماية المستهلك بالوزارة، وعضوية المكتب القانوني والنقابة العامة للمخابز، والمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، وإدارة الجودة بوزارة الصناعة والمعادن، وجهاز الحرس البلدي تتولى متابعة تنفيذ قرار الوزير رقم 258 لسنة 2021 (وال) ن ع/ ر ت

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