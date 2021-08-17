خاص | لجنة ضبط الشارع العام تُواصل حملاتها في بلدية بنغازي

بنغازي17 أغسطس2021(وال)- تُواصل لجنة ضبط الشارع العام؛ حملاتها المُكثفة لضبط المخالفات والتجاوزات القانونية بمُختلف مجالات التجارية والصناعية بمنطقة القوارشة، بالتعاون مع مركز القوارشة التابع لجهاز الحرس البلدي بالمدينة.

وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية؛ قال رئيس وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي الملازم “محمد العبيدي” إن الحملات مستمرة لكافة مناطق المدينة، لضبط كافة تجاوزات ومخالفات.

وأضاف العبيدي أن حملات لجنة ضبط الشارع العام، شملت منطقة القوارشة؛ حيث تم ضبط مخلفات صحية وقانونية وقفل العديد من محال التجارية والصناعية بمنطقة القوارشة، لعدم توفر الشروط القانونية وصحية بها.

وأشار “العبيدي” إلى أنه تم إحالة المخالفين للقوانين والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالجوانب الصحية، للتحقيق فيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها . (وال) م ن/ ر ت

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