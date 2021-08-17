تقرير “ديلويت” يصدر عدداً من التوصيات لتوحيد المصرف المركزي

تضمن تقرير ديلويتالمراجعة الدولية توصيات مفصلة عن فروع مصرف ليبيا المركزي.

حيث شملت هذه التوصيات تعزيز المساءلة المالية والشفافية، وتقييم نظام إجراءات خطابات الاعتماد واعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية المتعارف عليها على نطاق واسع لغرض إعداد التقارير المالية وتسوية تضارب المصالح المحتمل النتائج عن امتلاك الاستثمارات، وكذلك وضع حوكمة وضوابط داخلية فعالة.

وشمل أيضاً مطابقة الميزانيات العامة للفرعين، ومراجعة توزيع مبيعات العملة الأجنبية لضمان التوزيع العادل، وإجراء تعداد فعلي منتظم للذهب والعملات والتحقق من قيمة الأصول الملموسة الأخرى، وتقبيم أثر قيمة انخفاض الدينار الليبي، وأيضاً إطار عمل حوكمة شامل للتعاملات مع الخزانة العامة.

كذلك توحيد نظام سجلات حسابات الفرعين، ومراجعة الدعم وتغطية العملة في التدارل الصادرة عن الفرعين، ووضع عملية للحصول على تأكيدات من أطراف خارجية، وتوحيد الهيكل التنظيمي والعمليات والموارد المطلوبة والخطط، وضمان تطابق البيانات المقترح نشرها مع ميزان المراجعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية