ديلويت يكشف تفاصيل استخدام المركزي بطرابلس للعملات الأجنبية من خلال خطابات الاعتماد وبيع العملة لارباب الأسر

كشف تقرير ديلويت للمراجعة المالية “استخدام العملات الأجنبية من خلال خطابات الاعتماد وبيع العملة لارباب الأسر” .

وأفاد التقرير عن الأطراف المشاركة في إجراءات الاعتماد مثل مقدمي الطلبات والبنوك المرسلة .

حيث كشف التقرير أن المصارف المتمثلة في الجمهورية والتجاري الوطني والوحدة والصحاري يشكلون أعلى مصارف تجارية محلية حوالي 86‎%‎ من اجمالي توزيعات ارباب الأسر ، كما يشكل أعلى 5 مقدمين لطلبات حطابات الاعتماد الصادرة من خلال المصارف التجارية شركة ليبيانا والمدار الجديد والشركة الوطنية المطاحن والأعلاف وشركة الحديد والصلب وAUCC .

كما أن أعلى 5 مصارف وسيطة حوالي 74‎%‎ من اجمالي قيمة خطابات الاعتماد وما يقارب 66‎%‎ من اجمالي عدد خطابات الاعتماد UBAE والبنك الخارجي وABC والبنك الأهلي .

وتشكل أعلى 5 مصارف تجارية محلية حوالي 77‎%‎ من إجمالي قيمة خطابات الاعتماد وما يقارب 70‎%‎ من إجمالي عدد خطابات الاعتماد وتتمثل في الوحدة وشمال أفريقيا والجمهورية والصحاري والتجاري الوطني ، كما أن UBAE، واليوباف وABC وUnicredit bank .

كما أن 100‎%‎ من خطابات الاعتماد هي لصالح القطاع العام يشكل أعلى 5 مقدمين للطلبات حوالي 83‎%‎ من اجمالي قيمة خطابات الاعتماد وما يقارب 60‎%‎ من إجمالي عدد خطابات الاعتماد وتتمثل في الشركة العامة للكهرباء وجهاز الامداد الطبي وقسم المشتريات وهيئة الشؤون المالية والامداد وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية .

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