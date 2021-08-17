اقتصاد

ديلويت يكشف تفاصيل استخدام المركزي بطرابلس للعملات الأجنبية من خلال خطابات الاعتماد وبيع العملة لارباب الأسر

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف تقرير ديلويت للمراجعة المالية “استخدام العملات الأجنبية من خلال خطابات الاعتماد وبيع العملة لارباب الأسر” .

وأفاد التقرير عن الأطراف المشاركة في إجراءات الاعتماد مثل مقدمي الطلبات والبنوك المرسلة .

حيث كشف التقرير أن المصارف المتمثلة في الجمهورية والتجاري الوطني والوحدة والصحاري يشكلون أعلى مصارف تجارية محلية حوالي 86‎%‎ من اجمالي توزيعات ارباب الأسر ، كما يشكل أعلى 5 مقدمين لطلبات حطابات الاعتماد الصادرة من خلال المصارف التجارية شركة ليبيانا والمدار الجديد والشركة الوطنية المطاحن والأعلاف وشركة الحديد والصلب وAUCC .

كما أن أعلى 5 مصارف وسيطة حوالي 74‎%‎ من اجمالي قيمة خطابات الاعتماد وما يقارب 66‎%‎ من اجمالي عدد خطابات الاعتماد UBAE والبنك الخارجي وABC والبنك الأهلي .

وتشكل أعلى 5 مصارف تجارية محلية حوالي 77‎%‎ من إجمالي قيمة خطابات الاعتماد وما يقارب 70‎%‎ من إجمالي عدد خطابات الاعتماد وتتمثل في الوحدة وشمال أفريقيا والجمهورية والصحاري والتجاري الوطني ، كما أن UBAE، واليوباف وABC وUnicredit bank .

كما أن 100‎%‎ من خطابات الاعتماد هي لصالح القطاع العام يشكل أعلى 5 مقدمين للطلبات حوالي 83‎%‎ من اجمالي قيمة خطابات الاعتماد وما يقارب 60‎%‎ من إجمالي عدد خطابات الاعتماد وتتمثل في الشركة العامة للكهرباء وجهاز الامداد الطبي وقسم المشتريات وهيئة الشؤون المالية والامداد وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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