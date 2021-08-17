الصناعة والمعادن تعيد تشغيل مصنع الأكسجين والذي سينتج نحو مئتي أسطوانة

قام وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية “أحمد ابوهيسه” اليوم الثلاثاء بزيارة إلى مصنع الأكسجين بمقر سحب الأسلاك التابع للشركة الليبية للحديد والصلب، وذلك برفقة وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية “مصطفى السمو”

حيث قال الوزير إن المصنع يعتبر جاهزا للإنتاج بعد إعادة صيانته من قبل فنيي الشركة وبعض الخبراء المتطوعين، ومن جهة أخرى قال الوكيل هذه الزيارة تعتبر تشجيعية لورديات الصيانة والتشغيل للتأكيد على دورهم إلهام .

كما يستعد المصنع للإنتاج بشكل مستمر في الفترة القريبة ليساهم بتزويد غاز الأكسجين مجانا لمراكز العزل والمواطنين إذ ينتج المصنع نحو مئتي أسطوانة في اليوم، بالإضافة إلى أن وزارة الصناعة والمعادن تعتزمُ بتشغيل عدد من المصانع المتعثرة والمتوقفة في الفترة القريبة القادمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية