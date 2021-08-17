دخول الوحدة الغازية الأولى بمحطة الرويس وإنزال التربينة الغازية لمشروع محطة مصراته الغازية

طرابلس 17 أغسطس 2021 م (وال)- أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن دخول الوحدة الغازية الأولى بمحطة الرويس لأول مرة على الشبكة الكهربائية العامة بعد الانتهاء من أعمال العمرة الجسيمة.

وأوضحت الشركة في منشور لها اليوم الثلاثاء؛ أن القدرة الإنتاجية المركبة تبلغ (160) ميغاوات وبتنفيذ شركة سيمنس الألمانية والكوادر الفنية بالمحطة.

في سياق متصل؛ أفادت الشركة أنه تم صباح اليوم الثلاثاء؛ بميناء مصراتة إنزال التربينة الغازية والمولد الخاص بالوحدة الأولى لمشروع محطة مصراته الغازية الاستعجالي بقدرة مركبة ( 325 ) ميغاوات . (وال)

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