الصناعة والمعادن تطلق حملة تفتيشية واسعة على المحاجر جنوب العاصمة طرابلس

قام وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التعدين “منصف الشلوي” رفقة المدير العام للمؤسسة الوطنية للتعدين “فرج الشندولي” بإطلاق حملة تفتيشية واسعة على المحاجر جنوب العاصمة طرابلس.

كما شملت الحملة محاجر مصنع اسمنت سوق الخميس وبعض المحاجر الأخرى، وذلك بالتعاون مع جهاز الشرطة الزراعية وإدارة إنفاد القانون التابعة لوزارة الداخلية.

حيث تهدف الحملة إلى حماية الثروة المعدنية في ليبيا وحصر كافة المحاجر وإيقاف المخالفة منها، وستستمر الحملة بشكل دوري في جميع مناطق ليبيا.

ومن جهته أعطى الوكيل مهلة لمدة أسبوعين لجميع المحاجر لتسوية أوضاعهم مع المؤسسة؛ وذلك بناء على طلب بعض المستثمرين.

من جهة أخرى قال مدير عام المؤسسة الوطنية للتعدين أن فروع ومكاتب المؤسسة في كل ربوع ليبيا مفتوحة وتستقبل جميع طلبات المواطنين والمستثمرين، مضيفاً أنه سيتم تطبيق القانون وهناك تسهيلات مع جميع القطاعات للمستثمرين الملتزمين مع المؤسسة.

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