صنع الله يجتمع مع عضو مجلس النواب لبحث إمكانية دعم إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الثلاثاء، 17 أغسطس 2021، بعضو مجلس النواب عامر نصر، ومدير مكتب العمل بخليج السدرة صالح العصران.

ومن جانبه أكد “نصر” على دعمه الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط، مشيراً إلى أنها إستطاعت بفضل إدارتها الحكيمة أن تحقق الإستقرار وأن تحافظ على المنشآت النفطية وتضمن عملية إستمرار الإنتاج بالرغم من العراقيل والتحديات التي مرت بها.

كما تطرق الاجتماع لإمكانية دعم إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، لجامعة خليج السدرة حيث قدم نصر عدة مقترحات في هذا الخصوص.

وبدوره أكد صنع الله على أن المؤسسة ومن خلال إدارة التنمية المستدامة، ستعمل على تقديم الخدمات قدر الإمكان ووفق الإمكانيات المتاحة.

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