صنع الله يجتمع مع عضو مجلس النواب لبحث إمكانية دعم إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الثلاثاء، 17 أغسطس 2021، بعضو مجلس النواب عامر نصر، ومدير مكتب العمل بخليج السدرة صالح العصران.
ومن جانبه أكد “نصر” على دعمه الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط، مشيراً إلى أنها إستطاعت بفضل إدارتها الحكيمة أن تحقق الإستقرار وأن تحافظ على المنشآت النفطية وتضمن عملية إستمرار الإنتاج بالرغم من العراقيل والتحديات التي مرت بها.
كما تطرق الاجتماع لإمكانية دعم إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، لجامعة خليج السدرة حيث قدم نصر عدة مقترحات في هذا الخصوص.
وبدوره أكد صنع الله على أن المؤسسة ومن خلال إدارة التنمية المستدامة، ستعمل على تقديم الخدمات قدر الإمكان ووفق الإمكانيات المتاحة.
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