خاص..بالوثائق: مصدر بالتجاري الوطني البيضاء يكشف عن عملية فساد واختلاس بالبنك وبمباركة “الحبري” ..تعرف عليها

كشف مصدر بالمصرف التجاري الوطني البيضاء في تصريح حصري وخاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن عملية فساد واختلاس لأموال المصرف بمباركة وموافقة محافظ مصرف البيضاء علي الحبري ورئيس ديوان المحاسبة البيضاء ، وبموافقة حمدي رضوان الموقوف عن العمل من قبل مجلس الإدارة والمحال للنائب العام وبعض مدراء الإدارات بالمصرف وفقاً للمصدر.

القضية تكمن في صفقة شراء سيارات بقيمة 15 مليون دينار تصل قيمة السيارة الواحدة أكثر من 800 ألف دينار ، دون موافقة مجلس الإدارة والمدير العام ، وقد أصبح واضح سبب الخلاف بين مجلس الإدارة الحالي و ديوان المحاسبة و محافظ مصرف البيضاء ، وقد سبق لديوان المحاسبة ومصرف البيضاء الدخول في خلافات مع مجلس الإدارة والتشهير بأعضاء المجلس بحجة ارتفاع المكأفاة الشهرية المعتمدة من الجمعية العمومية والتي لم تتجاوز نصف قيمة سيارة واحدة طيلة عشر سنوات ، واليوم أمام أعيننا هذه الأجهزة هي من تشرف وتبارك عمليات مشبوهة وغير مكتملة قانونياً ، و ما علاقة محافظ مصرف البيضاء أن يعتمد على إجراءات لشراء سيارات وكذلك ديوان المحاسبة الا اذا ……. ؟! بحسب المصدر بالتجاري الوطني بالبيضاء .

وقال المصدر: ندعو كافة الجهات القضائية و مكتب النائب العام بالتدخل لإيقاف هذه الصفقة ، وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمساءلة كل من له علاقة ، ومخالفة الإجراءات ودون موافقة مجلس الإدارة والمدير العام ، وهذا التصرف وغيرها من التصرفات ستكون له عواقب وخيمة على وضع المصرف ، وسيتم لاحقاً نشر كافة التفاصيل والعلاقات المترابطة والاجتماعية بين هذه الشبكة .









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