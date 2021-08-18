اجتماع لمناقشة أهداف الحكومة الاقتصادية ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي

عقد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية “سلامة الغويل ” اجتماعاً، بحضور مستشار الوزير “علي الصلح” وأعضاء هيئة تدريس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة، بالاضافة إلى عضو لجنة تعديل سعر الصرف والمختص في مجال المصارف “مصباح العكاري” .

تناول الاجتماع مناقشة أهداف الحكومة الاقتصادية ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وكذلك مدى إمكانية معالجة الأوضاع الاقتصادية وفقا لإصلاح حقيقي متكامل يتمثل في تنسيق وتطوير السياسات الاقتصادية، بالإضافة إلى دورهم في تقديم الإستشارات والآراء والمقترحات اللازمة لدفع مسيرة الإصلاح والإستقرار الاقتصادي.

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