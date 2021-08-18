مصدر لـ218: شركة الواحة تكمل صيانة خط نقل النفط “30 بوصة”

خاص | 218

قال أحد المهندسين العاملين في شركة الواحة للنفط، إنَّ الفرِق الفنية أكملت صيانة خط نقل النفط “30 بوصة” الرابط بين حقلي “جالو 59″ و”الواحة”.

وأضاف في تصريحٍ خاص لـ”218″، أن عمليات ضخ النفط الخام، بدأت فعليًا صباح اليوم الأربعاء، بعد توقف دام لأكثر من عشرة أيام إثر تسرب في خط النقل “30 بوصة”؛ مما دفع شركة الواحة والمؤسسة الوطنية للنفط، لخفض عمليات إنتاج الخام، لإتمام الصيانة المطلوبة.

وأردف: عودة نقل النفط سيُضيف 70 ألف برميل من الخام يوميا، يتم إنتاجها عبر حقل “جالو 59” .

وتعمل المؤسسة الوطنية للنفط على تطبيق خطة زيادة الإنتاج العام، بأكثر من مليوني برميل نفط يوميًا، وذلك بحلول عام 2023م، في حين تطالب بتوفير الميزانيات المطلوبة لإنجاز مهامها.

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