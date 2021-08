أسعار النفط ترتفع بعد أيام من الخسائر

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد 4 أيام من الانخفاض فيما ما زال القلق ينتاب المستثمرين حيال الطلب على الخام في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

ووفقا لبيانات وكالة “بلومبيرغ”، ارتفع خام “برنت” بحلول الساعة 11:30 بتوقيت موسكو، بنسبة 0.59% إلى 69.44 دولار للبرميل، فيما صعد الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.42% إلى 66.87 دولار للبرميل.

وقال أفتار ساندو المدير في “فيليب فيوتشرز” في سنغافورة: “في الأمد القصير، ربما يعتري التقلب سوق النفط في ظل تراجعات متكررة إذ أن أسعار الخام بدأت تواجه صعوبات في الوقت الذي يواجه فيه الطلب في أوروبا والهند عوامل معاكسة”.

وبدأت الهند، ثالث أكبر مستورد في العالم للخام، أيضا بيع النفط إلى شركات التكرير، التي تديرها الدولة من احتياطي البترول الإستراتيجي، لتطبق سياسة جديدة لإضفاء الطابع التجاري على المخزون الاتحادي عبر تأجير مساحات.

في حين قالت “إيه إن زد” للأبحاث إن ارتفاع الدولار يلحق الضرر أيضا بالسلع الأولية بوجه عام، فيما تعد المعادن والذهب على وجه الخصوص “هشة بقدر مماثل” للنفط.

