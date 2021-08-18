العابد يبحث آلية تأهيل ودمج الشباب بالوزارات والمؤسسات

عقد وزير العمل والتأهيل “علي العابد” اجتماعا مع اللجنة المعنية بدمج القوات المساندة في مؤسسات الدولة، بحضور وكيل وزارة العمل لشؤون التأهيل ومستشاري الوزير .

كما نوقش خلاله بحث آلية تدريب وتأهيل ودمج هؤلاء الشباب بمختلف الوزارات والمؤسسات، حسب متطلبات سوق العمل وفي هذا الصدد اكد العابد على أهمية التأهيل لهذه القوة المساندة قبل البدء في برامج الدمج الرئيسية.

وأشار العابد إلى أن إمكانية إطلاق برامج مهنية تدريبية لتنمية قدراتهم، وأيضا تدريب بعضهم على البرامج لدمج عدد منهم في القطاع الخاص.

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