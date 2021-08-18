«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاربعاء 18 اغسطس 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 18 اغسطس 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5308 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.3096 دينار، والجنيه الاسترليني 6.228 دينار، والليرة التركية 0.5371 دينار، والدولار الكندي 3.5936 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.208 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2335 دينار، والدينار التونسي 1.6219 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.5052 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 18 اغسطس 2021:

العملة الوحدة متوسط بيع شراء الدولار الأمريكي دولار واحد 4.5308 د‫.‬ل 4.5421 د‫.‬ل 4.5195 د‫.‬ل اليورو يورو واحد 5.3096 د‫.‬ل 5.3229 د‫.‬ل 5.2964 د‫.‬ل الجنيه الاسترليني جنيه واحد 6.228 د‫.‬ل 6.2436 د‫.‬ل 6.2125 د‫.‬ل الدولار الكندي دولار واحد 3.5936 د‫.‬ل 3.6026 د‫.‬ل 3.5846 د‫.‬ل الدولار الاسترالي دولار واحد 3.2916 د‫.‬ل 3.2999 د‫.‬ل 3.2834 د‫.‬ل الفرنك السويسري فرنك واحد 4.9571 د‫.‬ل 4.9695 د‫.‬ل 4.9447 د‫.‬ل الكرونر السويدي كرونر واحد 0.5185 د‫.‬ل 0.5198 د‫.‬ل 0.5172 د‫.‬ل الكرونر النرويجي كرونر واحد 0.5091 د‫.‬ل 0.5104 د‫.‬ل 0.5078 د‫.‬ل الكرونر الدنمركي كرونر واحد 0.714 د‫.‬ل 0.7157 د‫.‬ل 0.7122 د‫.‬ل الين الياباني 100 ين 4.13 د‫.‬ل 4.14 د‫.‬ل 4.12 د‫.‬ل الريال السعودي ريال واحد 1.208 د‫.‬ل 1.211 د‫.‬ل 1.205 د‫.‬ل الدرهم الاماراتي درهم واحد 1.2335 د‫.‬ل 1.2366 د‫.‬ل 1.2305 د‫.‬ل الدينار التونسي دينار واحد 1.6219 د‫.‬ل 1.626 د‫.‬ل 1.6179 د‫.‬ل الدينار الجزائري 10 دينار 0.335 د‫.‬ل 0.335 د‫.‬ل 0.334 د‫.‬ل الدرهم المغربي درهم واحد 0.5052 د‫.‬ل 0.5065 د‫.‬ل 0.504 د‫.‬ل اوقية موريتانية 100 اوقية 1.27 د‫.‬ل 1.27 د‫.‬ل 1.26 د‫.‬ل فرنك افريقي فرنـك 0.0081 د‫.‬ل 0.0081 د‫.‬ل 0.0081 د‫.‬ل الروبل الروسي 10 روبل 0.619 د‫.‬ل 0.619 د‫.‬ل 0.619 د‫.‬ل الليرة التركية ليـرة 0.5371 د‫.‬ل 0.5385 د‫.‬ل 0.5358 د‫.‬ل الايوان الصيني إيوان واحد 0.6989 د‫.‬ل 0.7007 د‫.‬ل 0.6972 د‫.‬ل

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي