الحويج يقوم بتكليف لجنة استشارية لتتولى مراجعة المشروعات الاستثمارية القائمة

قامت اللجنة الاستشارية بوزارة الاقتصاد والتجارة بعقد اجتماعها الأول برئاسة رئيس اللجنة وحضور كافة أعضائها، لمناقشة آلية عملها المناطة بها وتنفيذ مهامها وفق قرار تشكيلها الصادر من وزير الاقتصاد والتجارة رقم 254 لسنة 2021 م.

حيث ناقشت اللجنة المهام الموكلة لها في مراجعة المشروعات الاستثمارية القائمة ودراستها وتحقيق مدى جدواها الاقتصادية واقتراح المشروعات الاستثمارية المستهدفة وتقديم الدراسات اللازمة الهادفة لتنمية الاقتصاد الوطني وفق المؤشرات الاقتصادية الوطنية والدولية والعمل على تقديم المقترحات للوزارة لاستقطاب المستثمرين من القطاع الخاص الوطني والأجنبي.

كما استعرض الاجتماع عرض مرئي للخطة الوطنية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعدة من البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة وتضمن اهداف ومراحل تنفيذ الخطة بالإضافة الى الفئات المستهدفة.

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