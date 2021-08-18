الجمهورية يعلن عن شروع قبول طلبات بيع النقد الأجنبي

أعلن مصرف الجمهورية عن شروعه في قبول طلبات بيع النقد الأجنبــي وذلك حسب ضوابط مصــرف ليبــيا المركـزي .

وأضاف المصرف أنه يجب زيارة فرعك المصرفي، وكذلك تعبئة النموذج (طلب شراء عملة أجنبية )، كما أن المستندات المطلوبة شهادة ميلاد من السجل المدني وصورة من جواز السفر الشروط والمستندات الواجب توفرها.

وكذلك ضرورة الحضور الشخصي لصاحب الحساب أو الوكيل الشرعي المعتمد لصاحب الحساب فقط، بالإضافة إلى وجود رصيد بالحساب يغطي قيمة شراء العملة الأجنبية، وأيضاً يجب ان يكون رقم الهاتف مربوط بالرقم الوطني لصاحب البطاقة .

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