الحويج يصدر تعليماته لمراقبات الاقتصاد والتجارة بشأن تحديد أسعار السلع الأساسية

قام وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج خلال الاجتماع الذي عقده يوم أمس الثلاثاء، بحضور وكيل الوزارة للشؤون التجارية وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة، بتوجيه تعليماته إلى مراقبات الاقتصاد والتجارة بالمنطقة الغربية بشأن اعداد مقترح تحديد أسعار للسلع الأساسية.

وأكد الحويج خلال الاجتماع أن الوزارة تحرص على تنفيذ مهامها المناطة بها في كافة المدن والمناطق عن طريق المراقبات وتحديد أولوياتها في متابعة الأنشطة التجارية ومراقبة الأسعار وانسياب السلع بالسوق المحلي وتفعيل دور مأموري الضبط القضائي بالتعاون مع الجهات الضبطية والرقابية كما شدد على ضرورة اطلاع المراقبات بمهامها وتحمل مسؤولياتها في تحسين مستوى الخدمات والمعيشة للمواطن.

كما ناقش الاجتماع المشاكل والعراقيل التي تواجه المراقبات في أداء عملها وطرح عدد من المقترحات التي من شأنها تذليل العقبات وتطوير أداء المراقبات بالمناطق.

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