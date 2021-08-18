“يفرن” على خريطة برامج التنمية بمؤسسة النفط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن توقيع عقد لحفر وصيانة الآبار بمدينة يفرن.

يأتي هذا التوقيع ضمن برامج التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط وبرعاية وتمويل من ائتلاف شركة ريبسول بالتنسيق والمتابعة من اللجان المشكّلة بشركة أكاكوس للعمليات النفطية.

مراسم التوقيع حضرها وفد من المؤسسة الوطنية للنفط وائتلاف شركة ريبسول بمقر المجلس البلدي في يفرن.

المؤسسة أكدت أن مشروع حفر البئر يعتبر جزءاً من مشروع متكامل يشمل أيضا إنشاء خزان ارضي واستكمال خزان مياه علوية وربطها بالبئر، وسوف يساهم هذا المشروع المتكامل من التخفيف من معاناة المواطنين في المنطقة وحلحلة مشكلة نقص مياه الشرب بشكل كبير.

يأتي هذا المشروع في الوقت الذي يعاني فيه أهالي وسكان يفرن من أزمة نقص المياه بسبب عدم دخول المنطقة ضمن استراتيجية منظومة النهر الصناعي وشح الأمطار ما تسبب في نقص منسوب مياه الآبار، بالإضافة إلى غلاء سعر شاحنات نقل المياه التي تصل حتى 100 دينار للصهريج الواحد.

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