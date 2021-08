الأردن يُسجل انخفاضاً حاداً في الدخل السياحي

سجلت المملكة الأردنية الهاشمية، انخفاضاً حاداً في الدخل السياحي للبلاد، مقارنة بالعام الماضي.

وأفاد البنك المركزي الأردني، اليوم الأربعاء، بأن الدخل السياحي انخفض 44 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي في ظل جائحة كورونا.

وقال المركزي الأردني إن الدخل السياحي انخفض في الأشهر الستة الأولى من 2021 إلى 441.4 مليون دينار (622.5 مليون دولار)، في حين بلغ الدخل السياحي في نفس الفترة من العام الماضي 784 مليون دينار أردني.

وعصفت جائحة كورونا بقطاع السياحة والسفر بسبب الإغلاقات المتواصلة وتقييد حركة المسافرين، وبات من القطاعات الأكثر تضررا وآخر المتعافين، وفق ما أفادت وكالة “رويترز”.

