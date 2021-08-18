وزارة الاقتصاد تناقش الخطة الوطنية لتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة.

ناقشت اللجنة الاستشارية بوزارة الاقتصاد والتجارة مراجعة المشروعات الاستثمارية القائمة ودراستها وتحقيق مدى جدواها الاقتصادية.

كما تم خلال الاجتماع الأول للجنة المشكلة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مناقشة الخطة الوطنية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعدة من البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة وتضمن أهداف ومراحل تنفيذ الخطة بالإضافة إلى الفئات المستهدفة

يشار الى أن أهداف اللجنة تتمثل باقتراح المشروعات الاستثمارية المستهدفة وتقديم الدراسات اللازمة لتنمية الاقتصاد الوطني والعمل على تقديم المقترحات للوزارة لاستقطاب المستثمرين من القطاع الخاص الوطني والأجنبي.

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