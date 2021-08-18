اقتصاد

وزيرا الخارجية والعمل يبحثان آليات وشروط استجلاب العمالة الأجنبية

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

بحث، وزيرا الخارجية، نجلاء المنقوش، ووزير العمل والتأهيل، علي العابد الرضا، اليوم الأربعاء، أوجه التعاون بين الوزارتين، فيما يتعلق بوضع آليات وشروط استجلاب العمالة الأجنبية، للمساهمة في إعادة الإعمار، وكذلك سوق العمل المحلي.

وأوضحت الخارجية، أن الاجتماع تطرق كذلك إلى مشكلة الهجرة غير الشرعية، وما ينتج عنها من تهديد للأمن القومي الليبي، والتركيبة الديموغرافية للسكان في ليبيا.

وأضافت، أنه تم التأكيد في هذا الصدد على التمسك بموقف ليبيا اتجاه هذه الظاهرة، كونها ظاهرة عالمية، وليبيا الأكثر تضررا منها، باعتبارها بلد عبور للمهاجرين غير الشرعيين وليست مصدرا لهم.

وقالت الخارجية، إن المنقوش أكدت أن حل هذه المشكلة أو الحد منها، يكمن في ضرورة تكاتف جهود جميع الدول، والمنظمات الدولية، لإحداث تنمية مستدامة خاصة بدول جنوب الصحراء، وإقامة مشاريع اقتصادية توفر سبل العيش الكريم في دول المصدر.

العمالة الأجنبية ليبيا وزارة الخارجية وزارة العمل

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  • هؤلاء الوزراء يعملون لمصلحة من يادبيبة ..؟

    هؤلاء الطالحب لماذا لايقوم الرئيس الدبيبة بتغيرهم بوزراء جدد ينتمون لثورة 17 فبراير ولايعملون ضدها وضد ثوارها مع وكلائهم وهم :
    1- وزير الصحة الفاشل الذي ليس له هم سواء توفير جميع الامكانيات الطبية واللوجيستة لجيش ومناطق نفوذ حفتر بينما المستشفيات في المناطق الغربية خاوية على عروشها … ويشحت في اللقاحات من جميع دول العالم وخلط وجلط الجرعات لليبيين وبعدها يأتي ويصدر قرار بخلع رئيس المركز الوطني المكافحة الامراض تحت بند راب الصدع.
    2- وزير الداخلية الفاشل وكلاء وزارته زعيم عصابات التهريب يقومون بضم مديرية الشويرف الى الجفرة الواقعة تحت قبضة حفتر لحماية عصابات تخريب مياة النهر الصناعي من قبضة اللواء 444 تحقيقاً لرغبة المبروك سحبان الذي تربطة علاقة بوكيل وزارة الداخلية عن عائلة بن لأمين ويعمل على ضم مديرية مزدة لبني وليد عاصمة الطالحب .
    3- وزير العدل تعمل على أطلاق سراح جميع الطالحب القابعين في السجون رغم الجرائم التي ارتكبوها في حق المدنيين وتأتي وتقولك مصالحة وطنية وقامت بإعادة عمها أحد رجال الاستخبارات العسكرية واحد المقربين لعبدالله السنوسي من مصر الى طرابلس وتأتي وتقولك مصالحة وطنية في العلن في الخفاء يعملون ضد 17فبراير وجميع افراد عائلتهم مؤيدين لنظام القذافي.
    4- وزير الثقافة أحد أنصار سيف الاسلام ومؤيدة لنظام القذافي عائلتة وتعمل ضد 17 فبراير وقامت بخلع جميع انصار ثورة 17 فبراير من مناصبهم الادارية بحجة أنهم أتباع حسن ونيس الذي اصبح يظهر لها حتى النوم من شدة الخوف منه ومن انصاره وصار لدية فوبيا أسمها حسن ونيس حبيب على الكيلاني الذي امتلك عمارة بمدينة مصراتة تقدر 11 مليون دينار سرقة من ميزانيات الثقافة واصبحت تقلد المناصب مشرف على أستراحة نوري المسماري وغيرهم.
    5- وزير الخارجية تعمل وفق الخطة المصرية القذافية لأخراج تركيا ومرتزقتها بينما تحفاظ على وروسيا ومرتزقتها وتجد خاطبها موجه ضد 17فبراير وثوار 17 فبراير وكل من يدعم 17 فبراير بمباركة أمريكية وبنما على الخط الاخر يقوم رجال وحدة الاعمال القذرة التابعة لاحمد قذاف الدم المتغلغلين بكافة القطاعات الحكومية والخدمية التي تخص المواطن وحياته اليومية التي تعرف بتك يحرق كل شيء يعملون تخريب الكهرباء والمياة والسيولة واشعال الحروب ونهب وسرقة وسطو وقتل وخطف وتعطيل المرتبات بينما تجد موظف بالبرلمان أو الخارجية أو الرقابة أو المصارف أو القضاء والعدل يحمل درجة ثامنة يتقاضى مرتب بقيمة 14 الف دينار شهرياً بينما باقي الشعب يشرب المالح… بينما وزيرة الخارجية والعمل يعملان ليل نهار على أدخال العمالة المصرية أسترضاء لسيسي أوشكر لسيسي على دعم حفتر.
    أين النائب العام من حماية ثورة فبراير وثوارها ومن ممارسات هؤلاء الوزراء الفاسدين والفاشلين والذين يقومون بدعم حفتر وعقيلة وسيف وقذاف الدم وسحبان أمام أعين الليبيين … فالوقت الذي يجهز فيه حفتر وأنصار لهجوم كاسح وقوي بدعم روسي – مصري – اماراتي من أجل إعادة سيف لحكم ليبيا … يأتي ابوالاحلام الوردية ويضرب حقن تخذير لشعب … فالوقت نفسه ماعنداش باش يعالج طفل مريض لولاء الله ومملكة قطر وشيخها لكان الطفل في خبر كان … وثم يقوم بزيارته هو محافظ ليبيا ويقولون له الشيخ تميم تكفل بعلاج طيح الله اسعدك وسعد الليبيين اللي عابيني عليك بديرلهم انتخابات ياعليك شعب هرواك ومريض نفسي.

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