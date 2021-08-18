خاص.. التجاري الوطني البيضاء يرد ببيان على ما جاء بخصوص شراءه سيارات

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على بيان المصرف التجاري الوطني حيال قيام المصرف بشراء سيارات بقيمة السيارة الواحد أكثر من 800 ألف دون موافقة مجلس الإدارة والمدير العام ، حيث نفى البنك أن قيمة وجود قيمة 800 ألف للسيارة .

وجاء في البيان أن موافقة محافظ المركزي بالبيضاء كانت نتاج عدم وجود مجلس إدارة وأن موضوع تم بموافقة المحافظ المركزي بالبيضاء وديوان المحاسبة

وقال المصدر بالتجاري الوطني البيضاء: العروض لم يتم اعتمادها من قبل الإدارة العليا والهدف من ذلك تشويه سمعة المصرف وفقاً للمصدر بالتجاري البيضاء.

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