اقتصاد

خاص.. التجاري الوطني البيضاء يرد ببيان على ما جاء بخصوص شراءه سيارات

تم النشر منذُ 21 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على بيان المصرف التجاري الوطني حيال قيام المصرف بشراء سيارات بقيمة السيارة الواحد أكثر من 800 ألف دون موافقة مجلس الإدارة والمدير العام ، حيث نفى البنك أن قيمة وجود قيمة 800 ألف للسيارة .

وجاء في البيان أن موافقة محافظ المركزي بالبيضاء كانت نتاج عدم وجود مجلس إدارة وأن موضوع تم بموافقة المحافظ المركزي بالبيضاء وديوان المحاسبة

وقال المصدر بالتجاري الوطني البيضاء: العروض لم يتم اعتمادها من قبل الإدارة العليا والهدف من ذلك تشويه سمعة المصرف وفقاً للمصدر بالتجاري البيضاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك