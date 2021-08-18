الحويج يوجه إلى تحديد أسعار السلع الرئيسية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج تعليماته إلى مراقبات الاقتصاد والتجارة بالمنطقة الغربية بشأن إعداد مقترح تحديد أسعار للسلع الأساسية، وذلك بعد اجتماعه مع وكيل الوزارة للشؤون التجارية وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة.

الحويج أكد حرص وزارته تنفيذ مهامها في كافة المدن والمناطق عن طريق المراقبات وتحديد أولوياتها في متابعة الأنشطة التجارية ومراقبة الأسعار وانسياب السلع بالسوق المحلي وتفعيل دور مأموري الضبط القضائي بالتعاون مع الجهات الضبطية والرقابية، مشددا على ضرورة اضطلاع المراقبات بمهامها وتحمل مسؤولياتها في تحسين مستوى الخدمات والمعيشة للمواطن.

يأتي هذا لمناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه المراقبات في أداء عملها وطرح عدد من المقترحات التي من شأنها تذليل العقبات وتطوير أداء مراقبات الاقتصاد بالمناطق.

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